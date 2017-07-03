Россия резко сократила отставание от США и Израиля по беспилотным системам, вскоре оно будет полностью ликвидировано, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

Вице-премьер рассказал в интервью «РИА Новости», что речь идет как о разведывательных, так и об ударных беспилотных системах. По его словам, поводов для беспокойства в связи с каким-либо отставанием нет.

«С точки зрения разработки каналов связи, с точки зрения наличия вооружения, с точки зрения самих беспилотных систем могу сказать только одно — не стоит сейчас говорить о каком-то отставании. Оно резко сокращено и в ближайшее время будет полностью ликвидировано», — сказал Рогозин.