России не нужно отвечать на введение новых санкций со стороны западных стран, достаточно имеющихся ограничений в области сельхозпродукции. Такое мнение в интервью «РИА Новости» выразил вице-премьер Дмитрий Рогозин.

«Нам-то зачем повторять зеркально то, что делают они? Мы же не хотим тоже о себе думать плохо», - считает Рогозин. Вице-премьер напомнил, что наша страна ввела ответные санкции лишь в отношении продукции сельского хозяйства и пока считает этого достаточным.

Ранее представители стран Евросоюза на саммите в четверг приняли решение о продлении экономических санкций в адрес России. Однако окончательное решение, закрепляющее продление ограничений, будет принято позже.