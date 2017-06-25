Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин резко ответил на критику украинского блогера, утверждавшего, что российский танк «Армата» сделан из низкокачественных материалов и начинает ржаветь еще на заводе.

В качестве подтверждения своих слов блогер, выступающий под ником zloy-odessit, выложил в интернет фотографию, запечатлевшую Рогозина на «Уралвагонзаводе» при осмотре танка.

Боевая машина, только что завершившая испытания на полигоне, на фото покрыта пылью и песком. Однако блогер посчитал, что пятна на танке — это ржавчина, «которая лезет из всех щелей».

«Все-таки они редкие идиоты», - прокомментировал политик публикацию на своей странице в Facebook.

«Армата» - тяжелая гусеничная унифицированная платформа, на основе которой создаются основной танк, боевая машина пехоты, бронетранспортер и ряд других бронемашин. Впервые танк Т-14, созданный на платформе «Армата», был представлен публике на параде Победы в Москве 9 мая 2015 года.