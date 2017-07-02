КНР выразила протест и обвинила США в грубом нарушении своего суверенитета и международного права в связи с несанкционированным заходом в акваторию островов Сиша в Южно-Китайском море американского эсминца.

Информацию об этом распространило внешнеполитическое ведомство Китая.

«Китайская сторона выражает американской стороне недовольство и решительный протест в связи с этими действиями», — цитирует сообщение «РИА Новости».

В МИД КНР подчеркнули, что острова являются территорией Китая и самовольный проход военного корабля в этих водах является нарушением суверенитета и подрывает мир и безопасность в этом регионе.

Пекин также предупредил, что оставляет за собой право по защите суверенитета своей страны.

Ранее сообщалось, что эсминец ВМС США прошел в 12 милях от спорных островов архипелага, который Китай считает своим.