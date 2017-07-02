Американский эсминец прошел близ спорных островов в Южно-Китайском море, чтобы продемонстрировать, что это свободная зона.

Об этом заявили СМИ со ссылкой на источник в Пентагоне.

Военный корабль прошел в 12 милях от архипелага Парасельских островов, акваторию которых Китай считает своей экономической зоной, сообщает «РИА Новости».

Ранее Гаагский арбитражный суд вынес решение, что КНР не может претендовать на эти воды, но КНР не согласны с его решением.

В Пекине считают, что Япония, Вьетнам и другие страны региона используют поддержку США по спорным морским границам.