В среду, 28 июня, Китай спустил на воду первый эсминец нового типа, который был произведен на территории страны. Торжественная церемония прошла рано утром в Шанхае на судоверфи компании Jiangnan Shipyard, передает Центральное телевидение Китая.

Эсминец водоизмещением 10 тыс. тонн стал первым в поколении новых эскадренных миноносцев. Он оснащен новейшими противовоздушным, противоракетным, противокорабельным и противолодочным комплексами.

Ранее сообщалось, что надводный и подводный суперкорабли строят китайские инженеры. Судя по слухам, каждый из них сможет нести на себе до 300 ракетных пусковых установок, а их водоизмещение составит около 20 тыс. тонн. Первые образцы ожидаются к 2020 году.