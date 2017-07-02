Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что против Сирии началась информационно-пропагандистская кампании из-за якобы применения Дамаском химоружия.

«Как мы и предупреждали несколько дней назад, началась информационно-пропагандистская кампания о «применении Дамаском химического оружия». <…> Таких роликов будет все больше, они будут разными по качеству исполнения - и низкопробными, и голливудского уровня», – написала дипломат на своей странице в Facebook.

При этом Захарова подчеркнула, что фальшивок ожидается много.

«Кампания запланирована масштабная»,– сказала представитель МИДа. Захарова отметила, что информационная пропаганда Соединенных Штатов о якобы применении сирийскими властями химоружия устраивается для того, чтобы у США был повод вторгнуться в Сирию.

«Сценарий будет прежним: на контролируемой боевиками территории происходит некий инцидент, жертвами которого становятся мирные жители»,– отметила она.

Белый дом ранее заявлял, что располагает информацией о готовящейся властями Сирии химатаке, и в случае, если такое произойдет, США «накажет» Сирию.