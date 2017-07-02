Размещенное в интернете видео, которое якобы подтверждает применение правительственными войсками Сирии химоружия против боевиков, является фейком и провокацией. Об этом говорится в заявлении сирийских властей, сделанном в воскресенье.

На выложенных в сети очередными «активистами» видеокадрах нет ни одного признака поражения отравляющими веществами. Тем более если речь идет о поражении хлорином, о котором говорит активист, отмечается в сообщении.

«В ролике показаны молодые, упитанные и розовощекие молодые мужчины, у которых нет ни судорог, ни изменения цвета лица, — говорится в комментарии. — Нет и спазматического кашля, и слюнной пены из рта. Самое интересное, что сам говорящий, который совершенно очевидно не является ни медиком, ни экспертом по химоружию, каким-то образом однозначно определил отравляющее вещество хлорин».

Ранее на этой неделе официальный представитель российского МИД Мария Захарова в ходе брифинга предупредила о готовящихся попытках боевиков инсценировать якобы применение сирийской правительственной армией химического оружия, чтобы в очередной раз попытаться спровоцировать новые удары США по сирийским военным объектам.

Накануне ряд оппозиционных информационных интернет-порталов сообщили, что в результате применения хлора в сирийском Айн-эт-Терме отравились 30 боевиков.