США получат в свое распоряжение сирийскую военно-воздушную базу Табка, расположенную в провинции Ракка, в 60 км к западу от одноименного административного центра . Об этом сообщили источники «Известий» в Сирийских демократических силах (СДС), состоящих преимущественно из курдских отрядов. Информацию подтвердили собеседники в российском Минобороны. В сирийском парламенте пояснили, что усиление американского присутствия на сирийской территории может говорить о подготовке военной операции с целью свержения действующего руководства . Схожую оценку дают и в Совете Федерации России, отмечая при этом, что любые действия США в Сирии должны быть одобрены руководством ближневосточной страны.

Договоренность об использовании военно-воздушной базы Табка американскими военными была достигнута в ходе консультаций военных США с представителями СДС, рассказали источники «Известий» в Сирийских демократических силах.

- Американцы смогут размещать там свою авиацию, - сообщил один из собеседников.

Источники издания в российском Минобороны подтвердили, что база действительно функционирует, и там находятся американские военные. При этом в Центральном командовании вооруженных сил США, сфера деятельности которого распространяется в том числе и на Сирию, «Известиям» заявили, что "по соображениям секретности не намерены обсуждать местонахождение и расположение сил передового базирования".

База Табка до недавнего времени находилась под контролем боевиков ИГИЛ (деятельность организации запрещена в России). Отрядам СДС удалось выбить террористов оттуда в конце марта во время операции по освобождению одноименного города, расположенного в 10 км к северу. По свидетельствам очевидцев, сейчас американские военные восстанавливают аэродром, причем там уже приземляются вертолеты США.

В сирийском парламенте «Известиям» сказали, что Вашингтон может готовить почву для вторжения в страну. Так же считает член комитета по международным и межарабским делам, депутат от правящей Партии арабского социалистического возрождения (Баас) Саджи Таама.

- Мы наблюдаем продолжающееся усиление американского присутствия на территории Сирии. США делают это через своих союзников – в данном случае курдов. В обмен Вашингтон поддерживает их намерения отделиться от Дамаска. Естественно, ни действиям США, ни действиям курдов не может быть оправдания. Кроме того, политика Вашингтона выходит за рамки международного законодательства и является прямым нарушением суверенитета Сирии. Наконец, нельзя не выразить озабоченность тем, что увеличение количества американских баз в стране может говорить о готовящейся военной операции против руководства в Дамаске, - сказал Саджи Таама "Известиям".

В российских дипломатических кругах "Известиям" подтвердили, что американцы в контактах с представителями Москвы по-прежнему настаивают в первую очередь на уходе Башара Асада и без выполнения этого пункта отказываются рассматривать дальнейшие шаги по сирийскому урегулированию.

Что касается Табки, то это уже вторая база, которая появляется за последние недели в Сирии. Ранее американские войска разместились в пункте ат-Танф у сирийско-иорданской границы. Также известно о присутствии нескольких сотен военных советников США в городе Эль-Хасака.

- Судя по тому, что происходит в регионе, американские спецслужбы не отказались от идеи свержения законного руководства в Дамаске, - прокомментировал ситуацию «Известиям» зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Депутат также отметил, что любое американское военное присутствие в Сирии без согласования с руководством страны является незаконным.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер в своем письменном заявлении отмечал, что США видят признаки подготовки властей в Дамаске к новой атаке с использованием химического оружия.

- Если Башар Асад (сирийский президент. - "Известия") осуществит еще одно массовое убийство с применением химических вооружений, то он и его вооруженные силы заплатят высокую цену, - отметил Шон Спайсер, подчеркнув, что присутствие американских войск на сирийской территории обусловлено исключительно борьбой против террористов ИГИЛ.

Комментируя заявление представителя Белого дома, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, также указал на возможную подготовку упреждающего удара по Сирии.