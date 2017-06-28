Турция готова провести новую крупную войсковую операцию на севере Сирии и даже включить в свою зону контроля города Манбидж и Ракка, чтобы не допустить появления там курдского государства. Об этом корреспонденту «Известий» сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Россия и США выступают против подобного развития событий. Однако эксперты считают, что в нынешних условиях решительные действия Анкары вполне возможны.

Турция не допустит создания на севере Сирии курдского государства и готова «при малейшей угрозе» провести еще одну масштабную военную операцию, но теперь уже не против боевиков-исламистов, а против союзных США местных сил.

— Сейчас в Сирии идут негативные процессы. Если это приведет к возникновению угрозы для наших границ, мы отреагируем так же, как в ходе операции «Щит Евфрата», — заявил 23 июня турецкий лидер, отвечая на вопрос «Известий» после встречи с сирийскими беженцами в городе Харран на юго-востоке Турции.

Он добавил, что ранее Анкара выражала готовность освободить от исламских радикалов Манбидж и Ракку, однако западные партнеры по коалиции предпочли сделать ставку на курдские формирования.

Турецкий президент также выразил сожаление, что страны, являющиеся стратегическими партнерами Анкары, «действуют заодно с террористами» из курдских организаций «Партии демократического союза» (PYD) и ее военного крыла «Отрядов народной самообороны» (YPG). Этот выпад был адресован в первую очередь США, которые обучают и оснащают вооруженные формирования сирийских курдов, чтобы использовать их против джихадистов ИГИЛ (организация запрещена в РФ). Особое недовольство Анкары вызвали начатые недавно поставки курдам американской бронетехники.

Заявления Эрдогана вызвали озабоченность в Москве и Вашингтоне. Источник в Госдуме заявил «Известиям», что новый конфликт в Сирии не в интересах РФ и борьбы с террористами из ИГИЛ, поэтому Москва постарается не допустить большой войны между Турцией и курдами.

— Мы тесно сотрудничаем с Турцией по Сирии, в частности, на площадке переговоров в Астане, — пояснил собеседник «Известий». — Уверен, в рамках консультаций разного уровня удастся удержать Анкару от необдуманных действий.

Схожую позицию занимают и в Вашингтоне. В штабе Центрального командования и возглавляемой США антиигиловской коалиции «Известиям» заявили, что сейчас борьбы с джихадистской угрозой важнее любых других противоречий.

«Мы призываем все силы в регионе сосредоточиться на борьбе с группировкой ИГИЛ, которая является главной угрозой миру и безопасности в региональном и мировом масштабе», — говорится в ответе на запрос «Известий».

Доцент Дипломатической академии, директор Центра востоковедных исследований Владимир Аватков рассказал «Известиям», что нельзя исключать новую военную операцию турецких военных на севере Сирии, поскольку их боеготовность повысилась по сравнению с прошлым годом.

— У турок сейчас много боеспособных частей на юго-востоке страны и непосредственно в Сирии, — пояснил востоковед. — Операция «Щит Евфрата» сплотила вооруженные силы, ослабленные прошлогодним переворотом, и дала им необходимый боевой опыт.

По словам эксперта, следует учитывать международно-политический аспект проблемы.

— Тесное сотрудничество американцев с курдами вызывает сильное раздражение у Анкары, — отметил Владимир Аватков. — Предупреждения со стороны Эрдогана звучат всё чаще, и относиться к ним следует серьезно, особенно в свете угроз пересмотреть отношения Турции с НАТО.

Операция «Щит Евфрата» проводилась турецкими военными с августа 2016 по март 2017 года. Ее официальной целью была нейтрализация террористической угрозы со стороны ИГИЛ (запрещена в РФ) для провинции Газиантеп. В результате под контролем Анкары и ее сирийских союзников оказался приграничный район общей площадью 3 тыс. кв. км с сирийскими городами Джараблус и Аль-Баб. Турки также готовились к броску на город Манбидж, находящийся под контролем курдских отрядов, однако, США спешно отправили туда батальон рейнджеров и фактически заблокировали дальнейшее продвижение войск союзника.