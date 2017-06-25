Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил поддержку Катару, заявив, что его страна уважает несогласие эмирата с 13 требованиями, выдвинутыми ранее Саудовской Аравией, ОАЭ, Египтом и Бахрейном для прекращения дипломатической изоляции этой страны Персидского залива, сообщает в воскресенье турецкое агентство Anadolu.

«Мы считаем эти требования противоречащими международному законодательству. Это нарушение суверенных прав Катара», — сказал Эрдоган. По его словам, требование закрыть турецкую военную базу в Катаре является прямым проявлением неуважения к Турции. Эрдоган напомнил, что Турция обращалась и к Саудовской Аравии с предложением разместить на ее территории военную базу, однако ответа от саудовского правительства не поступало.

Ранее четыре арабских государства — Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн — огласили список своих требований к Катару для прекращения дипломатической изоляции страны. В частности, страны требуют разрыва дипотношений с Ираном, закрытия турецкой военной базы и спутникового канала «Аль-Джазира». На выполнение всех требований Дохе дается десять дней. Катар назвал эти требования нереалистичными и призвал пересмотреть их.