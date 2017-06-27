Соглашение России, Турции и Ирана об установлении зон деэскалации поспособствовало сокращению уровня насилия в Сирии. Об этом заявил спецпредставитель генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура на заседании Совета безопасности, пишет ТАСС.

«С тех пор, как три страны-гаранта (режима прекращения огня в Сирии. — Ред.) подписали 4 мая в Астане меморандум о деэскалации, насилие явно сократилось. Это спасает жизни сотен сирийцев каждую неделю, и многие города в какой-то степени вернулись к нормальной жизни», — заявил он.

Однако он отметил, что уровень насилия снижается неравномерно, а в некоторых районах страны он возрос.