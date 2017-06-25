США совершают ошибку, собираясь поставить сирийским курдским формированиям (YPG) тяжелое вооружение. С таким заявлением выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Анкара отвергает гарантии США, что после освобождения Ракки курды возвратят поставленное оружие.

«Те, кто думает, что они обманывают Турцию, заявляя, что собираются вернуть оружие, переданное террористической организации, в конечном итоге поймут, что ошибаются, но будет поздно», — приводит слова Эрдогана агентство Reuters.

Турция привлечет любую сторону, если в сторону страны будет «выпущена хотя бы одна пуля».

«Мы отплатим за каждую каплю крови, которая будет пролита», — заявил турецкий лидер.

Планы по поставкам тяжелого вооружения YPG ранее были одобрены президентом США Дональдом Трампом. Турецкие власти крайне негативно отреагировали на решение Вашингтона.

Анкара полагает, что сирийские курды тесно связаны с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана.