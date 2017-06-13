Президент Турции Реджеп Эрдоган раскритиковал во вторник идею властей курдской автономии в Ираке о проведении референдума о независимости.

«Шаг в сторону независимости на севере Ирака — это ошибка и угроза для территориальной целостности Ирака», — заявил Эрдоган во вторник, выступая перед членами своей Партии справедливости и развития, передает «Интерфакс».

По словам Эрдогана, Турция «всегда отстаивала территориальную целостность Ирака и будет продолжать это делать».

В начале июня власти Иракского Курдистана (курдского государственного образования в составе Ирака, имеющего статус широкой автономии) объявили о решении провести 25 сентября 2017 года референдум о независимости от Багдада.

Эрдоган известен своей непримиримой позицией по отношению к курдам. В самой Турции уже более 30 лет продолжается вооруженный конфликт между правительством страны и бойцами Рабочей партии Курдистана, которые борются за создание курдской автономии в составе Турецкой Республики.