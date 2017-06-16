Полиция США выдала ордера на арест охранников Эрдогана, участвовавших в стычках с демонстрантами в Вашингтоне. Об этом объявили на пресс-конференции мэр американской столицы Мюриэль Боузер и глава полиции Вашингтона Питер Ньюзэм.

Отмечается, что все 12 человек находятся в розыске. Ньюзэм и Боузер призвали их прибыть в США и ответить по закону. В свою очередь, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил свое возмущение подобным решением властей США и пообещал бороться с ним политическими и юридическими методами, сообщает сайт НТВ.Ru со ссылкой на «РИА Новости». Он отметил, что столкновение турецкой охраны и приверженцами Рабочей партии Курдистана имело место из-за бездействия властей США, которые не смогли обеспечить необходимый уровень безопасности.

Инцидент произошел 16 мая во время визита президента Эрдогана в Соединенные Штаты. Столкновения произошли рядом с резиденцией Турции в США, где в это время находился турецкий лидер. В результате беспорядков пострадали девять человек.