Бывший «регулярный» чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (ВБА) в супертяжелом весе россиянин Александр Поветкин завоевал интернациональный титул Всемирной боксерской организации (ВБО) и континентальный титул ВБА.

Поединок продлился все 12 раундов. Александр Поветкин победил украинца Андрея Руденко по очкам единогласным решением судей. Бой проходил в московском ГЦКЗ «Россия».

Напомним, этот бой для 37-летнего российского тяжеловеса стал первым после дисквалификации за употребление запрещенных препаратов. В мае 2016 года не состоялся поединок Александра Поветкина за титул чемпиона мира по версии ВБС с американцем Деонтеем Уайлдером. В его организме был найден мельдоний, а в декабре 2016-го был отменен бой за звание «временного» чемпиона мира с канадцем Бермейном Стиверном из-за положительной допинг-пробы на остарин.

После серии допинг-скандалов промоутерам российского боксера удалось исправить ситуацию, и уже две организации - ВБА и ВБО - вернули Поветкина в рейтинги и санкционировали его поединок с Руденко.

После победы в этом бою в послужном списке Поветкина - 32 победы и одно поражение.

В интервью перед боем с Руденко Александр Поветкин рассказал «Известиям», что сейчас он «лучше, чем десять лет назад».

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram