В ГЦКЗ «Россия» в Москве 1 июля пройдет боксерский турнир, главным поединком которого станет противостояние россиянина Александра Поветкина и украинца Андрея Руденко. Спортсмены сразятся за титул WBO International (Всемирная боксерская организация) в супертяжелом весе. За несколько дней до поединка Русский Витязь дал эксклюзивное интервью «Известиям», в котором рассказал о том, как он готовится к бою, и о планах на ближайшее будущее.

— Как прошла ваша подготовка к поединку с Руденко?

— Я провел два хороших тренировочных сбора, набрал отличные кондиции и подхожу к бою в отличной форме.

— Рады возвращению на ринг?

— Я очень рад, что мой бой наконец состоится. Будем идти вперед. Для меня каждый поединок — это событие, и не имеет значения, это бой за звание чемпиона мира или нет. Конечно, титульные поединки более ответственные, но каждый раз, когда выходишь на ринг, надо показать красивый, интересный бой — это самое главное.

— Ситуация с дисквалификацией как-то отразилась на вашем моральном настрое?

—Я уже полностью отошел в психологическом плане от этого инцидента. Сейчас всё нормально. Но тогда, конечно, я сильно расстроился и перенервничал. Знать не знал, что такое остарин, до тех пор, пока у меня его не нашли. Было непонятно и обидно, что в моей карьере опять что-то пошло не так.

— Рады, что WBA и WBO полностью оправдали вас?

— Я знаю, что я прав и не делал ничего противозаконного. Безусловно, я рад, что моя команда проделала огромную работу в этом направлении и добилась того, что меня всё же признали невиновным. Меня вернули в рейтинги этих организаций, это здорово.

— Были ли мысли о завершении карьеры после допингового скандала?

— Ни малейшей. Наоборот, мне хотелось доказать, что я честный и чистый боксер и способен еще долгое время выступать на самом высоком уровне.

— Какую манеру боя вы ждете от Андрея Руденко?

— Мне трудно сказать. Безусловно, я просматривал его бои и сделал определенные выводы. Андрей заявлял, что будет боксировать на дистанции, но, возможно, в итоге всё будет наоборот. Увидим это на ринге. Руденко — отличный боксер , он также провел хорошую подготовку и постарается показать всё что может. Для него это очень хороший шанс заявить о себе, и он будет выкладываться по максимуму. Думаю, наш бой понравится всем любителям бокса.

— Говорят, сейчас вы находитесь на пике своей формы. Так ли это?

— У меня отличные тренеры и великолепная команда. Скажу так: сейчас я лучше, чем десять лет назад.

Справка «Известий»

Александр Поветкин является олимпийским чемпионом по боксу 2004 года. Российский тяжеловес провел 31 бой, в 30 из которых одержал победу, и лишь однажды потерпел поражение — от украинского боксера Виталия Кличко. 22 из 30 победных боев Александр Поветкин завершил нокаутом. На его счету победы над такими именитыми боксерами, как Эдди Чемберс, Руслан Чагаев, Марко Хук, Хасим Рахман и Мануэль Чарр.

21 мая 2016 года Александр Поветкин должен был провести бой с американцем Деонтеем Уайлдером за звание чемпиона мира по боксу по версии WBC в супертяжелом весе. За девять дней до поединка стало известно, что проба Поветкина дала положительный результат на мельдоний. Неделю спустя глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский в своем аккаунте в Twitter сообщил, что новые официальные допинг-тесты Поветкина оказались «чистыми». 27 июня Поветкин был полностью оправдан такими организациями, как WBA и WBO, которые вернули спортсмена в рейтинги лучших боксеров.

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