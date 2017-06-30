Футбол. Кубок конфедераций. Матч за третье место и финал

Главный футбольный турнир года среди сборных, проходящий в России и являющийся тестовым соревнованием перед чемпионатом мира-2018, подходит к концу. Представители квартета сильнейших в лице национальных команд Германии, Португалии, Чили и Мексики, прошедшие групповые стадии Кубка конфедераций и сыгравшие в полуфинале, в последний день недели распределят между собой медали турнира.

2 июля. 15.00, матч за третье место, стадион «Спартак» (Москва). 21.00, финал, «Санкт-Петербург-Арена». Прямые трансляции на «Матч ТВ»

Бокс. Профессионалы. Александр Поветкин (Россия) — Андрей Руденко (Украина)

Главным событием боксерского вечера в Москве станет противостояние российского тяжеловеса Александра Поветкина и украинца Андрея Руденко. Для «Русского Витязя» этот бой — первый после дисквалификации за употребление запрещенных препаратов. Последние восемь месяцев российский боксер не выходил на большой ринг, поддерживая форму в тренировочных залах. Его соперник — украинский тяжеловес Руденко — подошел к очному противостоянию с солидной серией из более чем десяти побед подряд.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

1 июля, 21.00. ГЦКЗ «Россия». Прямая трансляция на «Матч ТВ»

Теннис. Уимблдон. Квалификация

В начале июля в Великобритании стартует старейший турнир «Большого шлема». На травяных кортах юго-западного пригорода Лондона сойдутся сильнейшие теннисисты мира. Но на предшествующих ему выходных завершится квалификационная часть Уимблдона. Несколько десятков молодых спортсменов, пока обладающих низким рейтингом, постараются пройти в основную сетку соревнований. Среди них будут и россияне Андрей Рублев и Теймураз Габашвили — одни из главных надежд отечественного мужского тенниса.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

30 июня — 2 июля. Травяные корты Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (Уимблдон, Великобритания). Прямые трансляции на Eurosport

Футбол. Контрольный матч. «Вождовац» (Сербия) — «Спартак» (Москва)

Московский «Спартак» проводит первую предсезонку после долгожданного чемпионства в РФПЛ. В минувшем сезоне подопечные Массимо Карреры впервые за 15 лет выиграли золотые медали национального первенства. Теперь красно-белым предстоит не только удерживать позиции на внутренней арене, но и бороться с лучшими европейскими коллективами в групповом турнире Лиги чемпионов. В этой связи для команды будет крайне важно успешно пройти первый сбор в Австрии, где состоится контрольный матч против сербского клуба.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

1 июля, 18.30. «Спортплатц Филлах-Фёлькендорф» (Филлах, Австрия). Прямая трансляция на «Матч ТВ»

Велоспорт. Первые этапы многодневной гонки «Тур де Франс»

Самая престижная веломногодневка в 104-й раз стартует в ближайшие выходные. Гранд-тур пройдет с 1 по 23 июля на трассах Франции, Германии, Бельгии и Люксембурга. Старт намечен на 1 июля в Дюссельдорфе. К сожалению, в этой гонке не примут участия российские спортсмены. Все пять отечественных представителей швейцарской команды Katusha-Alpecin, включая ее лидера Ильнура Закарина, ранее отправились на «Джиро д’Италия», а в состав «Астаны» не вошел Сергей Чернецкий. Фаворитом же гонки считается британец Кристофер Фрум, победитель двух предыдущих «Туров». Эта победная серия может стать первой подобной со времен Мигеля Индурайна, когда он в первой половине 1990-х годов побеждал пять раз подряд. Если, конечно, не считать легендарного американца Лэнса Армстронга, лишенного семи подряд побед (1999–2005), после того как его уличили в употреблении допинга.

Фото: Global Look Press/Zuma/Dominic Dudley

1 июля, 15.45–20:00, 1-й этап. 2 июля, 13.00–18.15, 2-й этап. Прямые трансляции на Eurosport

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