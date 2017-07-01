Президент России Владимир Путин включил территориальные воды вокруг Крыма в свободную экономическую зону (СЭЗ).

Соответствующий закон опубликован на портале официальной правовой информации в субботу, 1 июля.

В документе говорится, что в СЭЗ будут включены внутренние морские воды и территориальное море России вдоль прибрежной линии Крымского полуострова.

Эта мера поможет развивать транспортную инфраструктуру, яхтенный туризм и парусный спорт, а также будет способствовать созданию дополнительных рабочих мест.