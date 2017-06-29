Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал «Известиям» поручение президента Украины Петра Порошенко и посоветовал изменить в конституции Украины статус полуострова Крым.

«Единственно возможный проект поправок в конституцию Украины — это полное исключение положений с упоминанием Крыма из ее текста как части другого государства. Любые другие варианты будут не более чем очередной спекуляцией действующей украинской власти», — заявил Слуцкий.

Депутат считает, что статус Крыма не подлежит оспариванию и пересмотру.

«Статус Крыма определен еще в 2014 году на референдуме республики, на котором ее народ проголосовал за вхождение в состав России. С тех пор этот вопрос для полуострова закрыт, не подлежит ни оспариванию, ни пересмотру», — сказал он.

В Кремле не намерены обсуждать с кем-либо статус Крыма. Об этом заявил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя инициативу Порошенко о выводе Крыма из состава Украины.