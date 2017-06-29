В Кремле не намерены обсуждать с кем-либо статус Крыма. Об этом заявил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя инициативу Порошенко о выводе Крыма из состава Украины.

«Мы не воспринимаем заявления зарубежных лидеров относительно наших регионов», — цитирует Пескова «Интерфакс».

Ранее в четверг президент Украины Петр Порошенко поручил юридически исключить Республику Крым, присоединившуюся в 2014 году к России, из состава Украины.