Три человека погибли и один пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия в Ростовской области, сообщили в региональном МВД.

Уточняется, что инцидент произошел в Зерноградском районе, микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем.

«В субботу около 16.00 мск в Зерноградском районе на 87-м км автодороги Ростов–Ставрополь 44-летний водитель, управляя легковым автомобилем Hyundai, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Fiat. Водитель и два пассажира легкового автомобиля погибли», — передает «Интерфакс» слова представителя МВД.

Как сообщается, водитель микроавтобуса госпитализирован с травмами.