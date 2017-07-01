Двое детей пострадали в дорожно-транспортном происшествии на юге Москвы, они госпитализированы.

Как сообщается, инцидент произошел на пересечении Каширского шоссе и улицы Миллионщикова в столице. На вертолете Московского авиационного центра (МАЦ) пострадавших детей доставили в больницу.

«На пересечении Каширского шоссе с улицей Миллионщикова произошло ДТП. Среди пострадавших дети. На место аварии вылетел вертолет МАЦ и экстренно доставил двух пострадавших детей в ГКБ №9. На борту их сопровождали врачи», — цитирует пресс-службу столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ) «РИА Новости».