Минимум пять человек получили травмы в дорожно-транспортном происшествии (ДТП) в Новой Москве.

Сообщается, что пострадавших в больницу доставят на вертолете Московского авиационного центра (МАЦ).

«В районе дома 5 по улице Адмирала Корнилова произошло крупное ДТП. По предварительным данным, пострадали пять человек. В данный момент на месте ЧП находится уже первый санитарный борт, врачи МАЦ и Центра экстренной медицинской помощи оказывают пострадавшим первую помощь и готовят к эвакуации в больницу», –рассказали в московском департаменте гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

По предварительным данным столкнулись два легковых автомобиля и фура. Обстоятельства происшествия уточняются.