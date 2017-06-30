Голкипер Игорь Акинфеев стал лучшим игроком сборной России на Кубке конфедераций 2017 года по результатам опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Информация размещена на официальном сайте центра.

Капитан российской сборной по футболу получил 12% голосов. Нападающий «Краснодара» Фtдор Смолов занял второе место. Ему отдали свои голоса 5% опрошенных. На третьей позиции оказался полузащитник «Зенита» Юрий Жирков.

При этом, по словам гендиректора Фонда ВЦИОМ Константина Абрамова, то, что Акинфеева, «совершившего самый запоминающийся ляп в последней игре», признали лучшим игроком национальной команды России на турнире, лишь «подчtркивает трагизм поражения нашей сборной», передает RT.

Напомним, в матче с Мексикой Игорь Акинфеев неуверенно сыграл на выходе. Ошибка вратаря привела ко второму голу мексиканцев в ворота россиян.

Тем не менее Акинфеев завершил турнир с показателем 80% отраженных ударов. Голкипер отразил в трех матчах 12 из 15 ударов по воротам.

Сборная России заняла на домашнем Кубке конфедераций третье место в группе A. В полуфинал турнира команде выйти не удалось.

Подводя итоги Кубка конфедераций, вице-премьер РФ и президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко сравнил игру российской сборной со сдачей ЕГЭ.