Голкипер ЦСКА и национальной команды России Игорь Акинфеев является лучшим футболистом по проценту отраженных ударов после двух туров Кубка конфедераций. Это следует из статистики, представленной Международной федерацией футбола (ФИФА).

Процент отраженных ударов Акинфеевым составляет 87,5%. На его счету — семь сейвов и один пропущенный мяч.

На второй строчке — вратарь сборной Новой Зеландии Стефан Маринович, у него 77,8%. Он парировал 15 ударов. Замыкает тройку чилийский голкипер Джонни Эррера с показателем 75%.