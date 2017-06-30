Вице-премьер РФ и президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко сравнил игру российской сборной по футболу на Кубке конфедераций со сдачей ЕГЭ.

Подводя итоги турнира, Мутко подчеркнул, что сборная показала себя командой, за которую не стыдно. У россиян есть большой потенциал и неплохие шансы на то, чтобы выступить на домашнем чемпионате мира в 2018 году успешно, считает он.

«Сейчас нет оценок, сейчас ЕГЭ сдаешь и вперед. Я считаю, что они сдали его на определенный балл, который позволяет им в следующем году принимать участие в соревнованиях», — цитирует Мутко сайт НТВ.Ru.

Вице-премьер признал, что результатом выступления, в котором одна победа и два поражения, нельзя быть удовлетворенным. «Но наша задача была все-таки строить команду», — заключил он.

Напомним, на Кубке конфедераций – 2017 сборная России обыграла новозеландцев, но проиграла португальцам и мексиканцам, не выйдя в полуфинал.