Власти Сингапура намерены полностью ввести запрет на курение в кафе и других местах общественного питания. Об этом в пятницу сообщило Национальное агентство по защите окружающей среды.

Таким образом была прекращена выдача лицензий руководству сетей общественного питания на оборудование мест для курения. При этом выданные ранее разрешения будут действовать до истечения своего срока.

Кроме того, руководство страны планирует с 1 июля 2018 года полностью запретить курение на центральной улице Орчард, где находится большая часть магазинов города-государства.