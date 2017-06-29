В Госдуму внесен законопроект, запрещающий курить ближе чем в 10 м от подъездов жилых домов, об этом говорится на сайте правительства.

Соответствующий проект внесли несколько членов Совета Федерации. На данный момент курить на территории у подъездов не запрещено.

«Предлагаем ввести запрет на курение в местах на открытом воздухе на расстоянии менее чем 10 м от входа в подъезды многоквартирных домов <…> Принятие и реализация проекта федерального закона приведет к снижению воздействия окружающего табачного дыма на здоровье граждан, проживающих в многоквартирных домах», — говорится в пояснительной записке.

Авторы объяснили, что люди, проживающие в домах, около которых курят, постоянно вынуждены вдыхать табачный дым, а жители нижних этажей даже не могут открывать окна из-за курильщиков у подъездов.