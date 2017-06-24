Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев подписал поправки в закон об обороте алкогольной продукции. Согласно изменениям, безалкогольные энергетические напитки смогут покупать только лица, достигшие совершеннолетнего возраста, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу главы государства.

«Продажа энергетиков будет запрещена в детских учреждениях, общественном транспорте, медицинских учреждениях, в местах проведения массовых мероприятий», — говорится в сообщении. В пресс-службе пояснили, что в случае нарушения закона продавцам грозит штраф размером 10 тыс. сомов ($145), юридическим лицам — 20 тыс. сомов ($290), а должностные лица могут быть оштрафованы на 70 тыс. сомов (около $1 тыс.).