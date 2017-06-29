Фильм «Хохлатый ибис» режиссера Ляна Цяо получил Гран-при 39-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ).

Фильм китайского режиссера повествует о репортере из Пекина, отправившегося в родной город для репортажа о хохлатом ибисе — редкой птице и символе Китая, сообщает «Газета.ру».

Специальный приз жюри фестиваля получил фильм «Мешок без дна» Рустама Хамдамова, а награду от имени режиссера получила Светлана Немоляева, сыгравшая в картине.

В основном конкурсе фестиваля принимают участие 13 фильмов, это картины из России, Турции, Испании, Индии.

Ранее приз зрительских симпатий ММКФ получил фильм режиссера Владимира Котта «Карп отмороженный».