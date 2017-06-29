Кинокартина режиссера Владимира Котта «Карп отмороженный» получила приз зрительских симпатий на Московском международном кинофестивале.

Фильм получил награду «Ключ к сердцам зрителей». В нем снимались Марина Неелова, Алиса Фрейндлих, Евгений Миронов, Наталья Суркова, Сергей Пускепалис, сообщает «Газета.ру».

Российский фильм удостаивается приза зрительских симпатий ММКФ во второй раз за последние восемь лет. В рамках 36-го ММКФ такую награду получила картина Владимира Тумаева «Белый ягель».

Другими лауреатами стали картины из Сербии, Нидерландов, Италии, Венесуэлы, Польши.