Президент России Владимир Путин проведет встречу с бывшим госсекретарем США Генри Киссинджером, который прибыл в Москву для участия в «Примаковских чтениях». Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что у них давний диалог, доверительный. Киссинджер находится в Москве по случаю его участия в «Примаковских чтениях», которые сегодня стартовали», — сообщил пресс-секретарь Кремля.

Кроме того, как пояснил Дмитрий Песков, Владимир Путин примет сегодня министра иностранных дел ФРГ Зигмара Габриэля.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что отношения России и США сейчас переживают не лучший период, но у обеих сторон есть возможности для их улучшения.