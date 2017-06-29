Визит президента России Владимира Путина в Туркмению сейчас прорабатывается, сообщил в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Визит готовится. О сроках сообщим дополнительно», — пояснил журналистам официальный представитель Кремля.

Ранее в четверг Владимир Путин поздравил своего туркменского коллегу с 60-летием и выразил уверенность, что их переговоры в Ашхабаде станут очередным шагом на пути расширения сотрудничества стран в различных сферах.