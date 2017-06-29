Россия и США не имеют подвижек в плане подготовки встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 в Гамбурге 7–8 июля, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь заявил, что никакой встречи Путина и Трампа в Германии пока не готовится. Пескова также попросили прокомментировать публикацию в газете Guardian о том, что США якобы сделают России уступки перед встречей лидеров.

«Я по-прежнему не хотел бы комментировать газетную информацию, потому что крохи достоверной информации погибают под огромным количеством дезинформации, фейков, которые публикуются сейчас», — сказал Песков.