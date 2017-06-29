Министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что Россия сможет полностью отказаться от использования средств Резервного фонда с 2019 года. Об этом он заявил в ходе заседания правительства РФ.

По его словам, уже в 2018 году траты резерва сократятся вдвое.

«Мы снижаем траты наших резервных фондов. В следующем году они будут в два раза меньше, чем в текущем году. Начиная с 2019 года мы полностью отказываемся от использования средств резервных фондов», — пояснил Антон Силуанов.

При этом финансирование дефицита бюджета, как отмечает министр, будет производиться исключительно за счет внутренних источников заимствований и небольших внешних источников.