Слияние суверенных фондов России — Резервного фонда и Фонда национального благосостояния России — потребует изменений законодательства. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов, добавив также, что на текущий момент с правительством такая идея не обсуждалась.

«Здесь есть такие формальности с софинансированием пенсионных накоплений и балансом Пенсионного фонда. По сути, мы сейчас уже используем и будем в этом году задействовать средства ФНБ», — заявил глава российского Минфина.

Силуанов также отметил, что большей маневренности удалось бы достичь путем изменения законодательства, однако пока возможность слияния суверенных фондов обсуждается только внутри финансового ведомства.