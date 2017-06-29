Минфин предложил сформировать резервный фонд правительства посредством недоведения до распорядителей бюджетных средств 2% расходов по статьям, не имеющим публично-нормативного характера. Об этом сообщил в четверг глава министерства Антон Силуанов на заседании кабмина.

«Мы предлагаем сократить на 2% расходы, за исключением оплаты труда и денежного довольствия, публично-нормативных обязательств, реализации международных договоров, межбюджетных трансфертов государственным внебюджетным фондам, содержания судебной системы, обслуживания долга и отдельной части по закрытым статьям», — пояснил министр.

По его словам, эти меры позволят сформировать резерв в размере 77 млрд рублей. Он будет направлен в резервный фонд правительства, а его распределение будет происходить в соответствии с решениями, которые будет принимать кабмин в ходе рассмотрения ключевых направлений расходования бюджетных средств.