Минобороны Ирака заявило о полном освобождении города Мосул от террористов «Исламского государства» (ИГ, группировка запрещена в РФ). Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на представителя военного ведомства.

«У ИГ больше не осталось ни одного района в Мосуле. У боевиков нет другого выхода, кроме капитуляции. Присутствие ИГ в Ираке закончилось навсегда», — подчеркнул представитель министерства.

Ранее в четверг объединенное командование операции по освобождению Мосула заявило, что его силам удалось освободить от боевиков территорию в центре города, на которой находится взорванная радикалами соборная мечеть.