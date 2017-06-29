СМИ: иракские военные полностью освободили Мосул от боевиков ИГ
Минобороны Ирака заявило о полном освобождении города Мосул от террористов «Исламского государства» (ИГ, группировка запрещена в РФ). Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на представителя военного ведомства.
«У ИГ больше не осталось ни одного района в Мосуле. У боевиков нет другого выхода, кроме капитуляции. Присутствие ИГ в Ираке закончилось навсегда», — подчеркнул представитель министерства.
Ранее в четверг объединенное командование операции по освобождению Мосула заявило, что его силам удалось освободить от боевиков территорию в центре города, на которой находится взорванная радикалами соборная мечеть.