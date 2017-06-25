Жертвами теракта в Мосуле стали как минимум 12 человек, свыше 20 были ранены. Взрыв устроил смертник в толпе людей, пытающихся покинуть город.

Мишенью террориста стал квартал Машахда. Известно, что среди раненых есть женщины и дети.

«Смертник внедрился в группу людей и устроил взрыв, чтобы они не смогли добраться до наших военных», — приводит слова представителя армии Ирака «РИА Новости».

Жители Мосула покидают охваченный боями город по коридорам, устроенным иракскими военнослужащими. В центре города по-прежнему оказывают сопротивление около 200 боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России).