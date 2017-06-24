Раненная в Мосуле при взрыве бомбы французская журналистка Вероник Робер скончалась. Об этом сообщают французские СМИ.

Взрыв прогремел в районе старого города. Этот район остается последним оплотом боевиков ИГ (террористическая группировка, запрещена в России).

Ранее сообщалось о кончине журналиста Стефана Вильнева. Команда журналистов из Франции занималась в Мосуле съемками передачи для телеканала France 2.

Третий журналист Самюэль Форэ был легко ранен в лицо и руку, но находится в состоянии шока. При взрыве также погиб курдский журналист, который работал переводчиком у своих коллег из Франции.