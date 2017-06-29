В Бразилии задержали человека, который протаранил на автомобиле ограду Дворца Алворада - официальной резиденции президента страны Мишела Темера.

В пресс-службе президента заявили, что в среду около 19:00 по местному времени водитель автомобиля в ответ на просьбу снизить скорость и предъявить документы резко нажал на педаль газа и протаранил ограду резиденции Темера. Охранники произвели предупредительные выстрелы, а затем и по машине, которая сразу же остановилась на внутренней территории Дворца Алворада.

Сообщается, что водитель не получил ранений. На момент происшествия Мишела Темера не было в резиденции. Еще в марта стало известно, что он решил отказаться от проживания во Дворце Алворада.