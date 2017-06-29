Бразильский президент Мишел Темер отменил поездку в Гамбург на саммит G20, который пройдет 7–8 июля.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Официально причины отмены поездки не сообщаются. Однако, по данным интернет-портала UOL, Темер решил не покидать страну в тот момент, когда парламент будет решать вопрос о предъявлении ему обвинений в коррупции.

26 июня Генпрокуратура Бразилии обратилась в Федеральный верховный суд (ФВС) страны с запросом о предъявлении Темеру обвинений в коррупции.

По версии ведомства, с марта по апрель 2017 года президент республики получил «незаконные блага в размере 500 тыс. реалов» ($152 тыс.) от предпринимателя Жоэсли Батисты, возглавляющего компанию J&F Investimentos S. A.

Темер считает, что выдвинутые против него обвинения в коррупции не имеют доказательной базы.