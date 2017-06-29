Президент Бразилии Мишел Темер в среду, 28 июня, принял решение назначить нового генпрокурора страны. Эту должность впервые займет женщина — Ракел Додж, сообщает агентство Sputnik.

«Ракел станет первой женщиной, поставленной во главе генеральной прокуратуры республики», — сказал официальный представитель правительства Бразилии Алешандри Парола.

Додж вступит в должность с 17 сентября вместо Родригу Жанота.

Ранее Жанот официально выдвинул обвинение в «пассивной коррупции» против Темера. Обвинение было направлено в Верховный суд, и, согласно бразильскому законодательству, теперь депутаты должны проголосовать за или против начала этого процесса.