Работы по благоустройству столичных улиц завершатся к концу августа. Об этом сообщил заммэра Москвы Максим Ликсутов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Строительные работы проходят в Москве в рамках программы по благоустройству «Моя улица» и должны быть завершены, по словам Ликсутова, к 20–25 августа. Заммэра уточнил, что часть дорог уже открыта для пешеходов и автомобилистов. Как сообщает «Утро.Ру», в 2018 году работы по благоустройству будут проводиться только на небольших участках дорог и улиц. Таким образом, ремонтные работы не отразятся на дорожном движении в таких масштабах, которые есть в этом году.

В рамках программы «Моя улица» с 2015 года в Москве реконструировали более 100 улиц, в 2017 году по программе благоустроят 89 городских территорий: улиц, площадей и набережных.