Столичное управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) обнаружило нарушения более чем на 4 млрд рублей при проверке закупок, произведенных в рамках программы по благоустройству Москвы «Моя улица», сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на копию решения.

С просьбой проверить закупки в службу обращался депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин. Он просил найти виновных в «разрушении выложенных в 2016 году гранитной плиткой тротуаров в Москве».

Комиссия ФАС проверила закупки по благоустройству Тверской улицы (от Моховой улицы до Пушкинской площади), проведенные по конкурсу 2015 года, и закупки на поставку гранитной тротуарной плитки и бордюров в рамках программы «Моя улица» в Москве в 2017 году. Нарушения обнаружились в семи закупках, две из которых по благоустройству Тверской улицы.

Все они касаются порядка проведения конкурсных процедур.

В итоге были найдены нарушения в семи закупках, две из которых связаны с благоустройством Тверской. Комиссия решила, что оценка работ проводилась по «субъективным критериям».

Программа «Моя улица» стартовала в Москве в 2015 году. За два года было отремонтировано более 100 улиц.