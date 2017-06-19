Более 25 км тоннелей Третьего пересадочного транспортного контура метро в Москве находится активной фазе строительства. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в ходе осмотра одного из участков крупнейшего проекта столичного метрополитена.

Строящиеся станции «Лефортово», «Рубцовская» и «Авиамоторная» на севере Москвы станут частью пересадочного контура, который должен значительно разгрузить кольцевую ветку столичной подземки. Как сообщает «ТВ Центр», ТПК будет включать в себя 31 станцию, а протяженность линии составит 66,7 км. Контур свяжет между собой радиальные направления, железные дороги и пригород.

Полностью завершить строительство второго подземного кольца метро столичные власти планируют в 2020—2021 годах, сообщает телеканал «360».