Пассажиров отмененных рейсов «ВИМ-Авиа» перевезут болгарская авиакомпания Bulgaria Air и турецкая Onur Air. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Пропуск на временные полеты не постоянный, перевозчики должны будут получать допуск на каждый рейс. Заявление на допуск, согласно данным АТОР, подала также турецкая авиакомпания Atlasglobal. Как сообщает телеканал «360», компания Bulgaria Air уже получила разрешение на первый вылет 27 июня, ее рейсы консолидировал туроператор Solvex. Компании Onur Air разрешили рейс в Анталью.

Консолидатором программы авиакомпании Atlasglobal из Москвы и Санкт-Петербурга выступил туроператор «НТК Интурист», она пока остается под вопросом.

На этой неделе из-за отсутствия самолетов у туроператоров возникли трудности с вывозом туристов с отдыха.