Заместитель министра транспорта России Валерий Окулов заявил, что ведомство готово разрешить иностранным авиаперевозчикам на их регулярных рейсах обеспечить перевозку пассажиров авиакомпании «ВИМ-Авиа».

«Чтобы обеспечить перевозку пассажиров, мы готовы пойти на выдачу разрешения иностранным перевозчикам на выполнение этих перевозок. У них будут регулярные рейсы», — сказал Окулов.

Как пишет «Газета.ру», Окулов подчеркнул, что авиакомпания «ВИМ-Авиа» поставила Минтранс РФ в «незавидное положение, которое требует принятия непростого и непопулярного решения».