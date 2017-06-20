Приволжская транспортная прокуратура возбудила дела об административном правонарушении в отношении авиакомпании «ВИМ–Авиа» за задержки 173 авиарейсов. Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России, уголовное дело также было возбуждено и в отношении генерального директора авиакомпании.

«В ходе проверки установлено, что с 28 мая по 12 июня текущего года ООО «Авиакомпания «ВИМ–Авиа» допустило 173 задержки выполнения авиарейсов продолжительностью свыше двух часов, из них 52 регулярных авиарейса и 121 — чартерный», — отметили в Генпрокуратуре.

Как отмечается в сообщении Генпрокуратуры, дело заведено по части 3 статьи 14.1.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ («Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией»).